Seconda squadra Milan, si studia il possibile stadio: visitati stadi in provincia di Varese ULTIME

Seconda squadra Milan, si studia il possibile stadio: visitati stadi in provincia di Varese. Le ULTIME sulla creazione della nuova squadra

Il Milan continua a studiare il progetto seconda squadra in vista della prossima stagione. Dopo aver deciso l’allenatore, la dirigenza starebbe visionando gli stadi per scegliere quello maggiormente appropriato.

Come riportato da Varese Noi, i rossoneri avrebbero visionato alcuni stadi in provincia di Varese prendendo contatti con club o amministrazioni anche se la certezza sarebbe che, come stadio, il Milan vorrebbe restare vicino a Milanello.