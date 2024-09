Seconda Squadra Milan, Marotta IMITA il club rossonero? Il PIANO del presidente nerazzurro

Seconda squadra Milan, Marotta pronto a imitare il club rossonero a partire dalla prossima stagione: tutti i dettagli

La seconda squadra dell’Inter potrebbe diventare realtà per la stagione 2025/26: è questo il grande progetto a cui sta lavorando il presidente Beppe Marotta che vorrebbe imitare l’U23 rossonera. Ad entrare nei dettagli è Tuttosport.

I DETTAGLI – «Adesso il massimo dirigente nerazzurro sta cercando di capire se ci siano le condizioni per accelerare nei prossimi mesi o dover attendere tempi migliori, dunque rinviando il tutto all’estate 2026. L’Inter ha dei problemi oggettivi da superare: andrebbe

individuato uno stadio che ospiti la squadra e soprattutto andrebbe sistemata o trovata la struttura giusta per la quotidianità della squadra. Ad Appiano Gentile o Interello, infatti, non c’è oggi lo spazio adatto per una seconda squadra. Ostacolo che si può superare, ma servono tempo e investimenti. L’Inter però, dopo aver visto il Milan mettersi alla pari della Juventus, vuole raggiungere le storiche concorrenti, anche perché così non sarebbe più costretta a lasciar partire tutti i propri talenti».