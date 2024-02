Seconda squadra Milan, la Lega Serie B si oppone: ecco il motivo e il comunicato da parte del campionato cadetto

Nella giornata odierna la Lega Serie B si è riunita in Assemblea, presieduta dal presidente Mauro Balata, con tutte le società partecipanti ribadendo il parere contrario nei confronti delle seconde squadre. Il Milan, come noto, sta ponendo le basi per il progetto Milan U23. Ecco quando si riferisce in una nota diffusa al termine della riunione.

PAROLE – «Le seconde squadre minerebbero la competitività del torneo, violandone l’identità di valorizzazione dei territori e dei giovani talenti».