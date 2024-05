Seconda squadra Milan: l’assist al progetto dal Sassuolo, via libera per i rossoneri! I DETTAGLI

Il progetto seconda squadra Milan pronto a realizzarsi. L’assist decisivo può arrivare dalla retrocessione del Sassuolo

Il Milan ha molte possibilità di giocare in Serie C nella prossima stagione con la sua under23.

I rossoneri, come riportato da TMW, saranno gli unici a presentare la richiesta per la seconda squadra, visto che il Sassuolo – altro club molto interessato a un eventuale progetto – con la retrocessione ha stoppato l’iter per provare a essere inserito nel girone C. La panchina verrà probabilmente affidata a Daniele Bonera.