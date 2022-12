Scudetto, Saviano punge: «Temo la macchina del nord»

Roberto Saviano, scrittore e giornalista, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del Napoli e della corsa Scudetto

«Questo Napoli mi piace tantissimo per lo spirito con cui gioca. Spalletti è un filosofo del calcio. Ha costruito una squadra vera. Il mio giocatore preferito è Kvaratskhelia. Il Napoli è stato bravo a inserirsi nel momento giusto. Per me è uno che ha detto no a Putin nonostante le pressioni subite quando era al Rubin Kazan. Scudetto? Da tifoso temo che si metta in moto la grande macchina del nord. Con l’Inter gara chiave. Per me l’avversario numero uno è il Milan, la Juve mi preoccupa meno».