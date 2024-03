Scozia Italia Under 19 1-3, Zeroli sblocca le marcature: il VIDEO della rete del rossonero. Ecco come è andato il match

L’Italia Under 19 batte per 3-1 la Scozia grazie anche alla rete del giocatore del Milan Primavera Zeroli, match valido per la prima giornata del gruppo 5 di qualificazione per i prossimi Europei.

🇮🇹 Kevin Zeroli scores for Italy U19s vs. Scotland



📹 @Scout7Calcio pic.twitter.com/54XhX77Kmj — SempreMilan (@SempreMilanCom) March 20, 2024

Il video della rete che ha sbloccato il match. Oltre a Zeroli, 90 minuti sono stati giocati anche da Bartesaghi, altro rossonero che ha timbrato il tabellino a causa di un cartellino giallo.