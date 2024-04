Scotti: «Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi e sono contentissimo. Adesso dobbiamo goderci questa finale». Le parole del calciatore del Milan Primavera

Filippo Scotti ha parlato ai microfoni di Milan Tv al termine della semifinale vinta contro il Porto e in vista della finale di Youth League contro l’Olympiakos. Ecco le parole dell’esterno del Milan Primavera:

PAROLE – «Sono felicissimo, siamo arrivati ad un buon traguardo, però facciamo un passo alla volta che non è ancora finita. Credo che sia un’emozione indescrivile. Non credo ci siano parole per descrivere quello che provavo. Sia al momento del gol che al momento della vittoria. Sono cose che puoi provare solamente in campo. Sicuramente sto crescendo molto, sia seguendo i miei compagni già più grandi di me. L’anno scorso lottavamo per la salvezza, quest’anno invece siamo ai playoff ed in finale di Youth League. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi e sono contentisimo ma dobbiamo fare ancora un passo alla volta e goderci ancora questa finale. Sisi assolutamente, anche il fatto di essere l’unica squadra italiana ci porta comunque a tener sempre la testa alta, ad andare in campo con un’altra mentalità. E’ un qualcosa che, ripeto, puoi solamente vivere in campo. E’ indescrivibile»