Sconcerti su Gazidis: «È stato importante, ha portato innovazione»

Mario Sconcerti parla così dell’operato di Ivan Gazidis. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.

«E’ stata una presenza importante all’interno di un’avventura breve di Elliott. E’ stato importante perché ha portato delle innovazioni nella gestione di una società, per esempio fare dei programmi indipendentemente dalle volontà dei giocatori, fissando cifre per i rinnovi e non trattando, facendo forza solo della propria posizione.»