Sconcerti: «Il Milan non è più forte del Tottenham». Il commento del noto giornalista

Mario Sconcerti sul Corriere della Sera commenta il sorteggio europeo delle italiane, tra cui il Milan.

La sua analisi: «È stato un buon sorteggio, quasi il meglio ci si potesse aspettare. Inter e Milan, da seconde nel girone, hanno trovato Porto e Tottenham, cioè non le più forti fra gli avversari possibili. Il Napoli ha qualche rimpianto in più, l’Eintracht ha vinto l’ultima Europa League ed è quinto in campionato a cinque punti dal Bayern, ma la differenza con il Napoli sembra netta. Un buon sorteggio non significa risultato certo. Porto e Tottenham non sono inferiori a Inter e Milan, sono solo inferiori a Bayern, City e molti altri che potevano capitare. (…) Il Milan ha trovato il Tottenhamdi Conte, quarto in Inghilterra a 8 punti dall’Arsenal e 6 dal City. È la squadra di Conte e Kane, adesso dietro solo ad Haaland tra i marcatori (11 reti). Il Tottenham è squadra quasi italiana, il Milan ha un gioco totale abbastanza inglese. Sarà una partita molto intensa, su cui è impossibile trovare un pronostico serio. C’è però un dato incoraggiante: il Tottenham ha perso quattro volte, il doppio del Milan. Vuol dire che lo spazio c’è».