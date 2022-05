Schiavone: «Scudetto? Ecco cosa spero che succeda»

Francesca Schiavone ha parlato a Sky a margine dell’evento Franscesca Schiavone & friends for Ukraina. Ecco le sue parole

«Ho recuperato un po di magliette dei giocatori di Inter e Milan, tutti hanno contribuito con piacere per riuscire ad accumulare dei soldini per darli a questi bambini, ragazzi e famiglie ucraine che ne hanno tanto bisogno. All’asta ci saranno i guanti di Dida, Maignan, la maglia di Barella, Giroud, Tonali, Lautaro. Scudetto? Mi dispiace per i milinasti mi auguro che incampiate, alla fine è sport ed è bellisssimo che fino all’ultimo ci tiene attaccati alla televisione»