Schiavi avverte: «Col Newcaste l’esame decisivo, Pioli va avanti per inerzia»

Il giornalista Gabriele Schiavi si è espresso così in vista del match di stasera tra il Newcastle ed il Milan in Champions League

Intervenuto dagli studi di Sportitalia nel corso di SICAFE, Gabriele Schiavi ha parlato così in vista del match di stasera tra Newcastle e Milan.

LE PAROLE – «Stefano Pioli sta andando avanti per inerzia, la gara di questa sera contro il Newcastle sarà l’esame decisivo. Se strappi in qualche modo la qualificazione in Champions puoi aprire un futuro importante in panchina con i rossoneri, se dovesse uscire però comprometterebbe il percorso stagionale. Ibrahimovic potrà dare una mano, ha grande carisma, ma dovremo vedere quale sarà il suo raggio d’azione. Tutto ruoterà come sempre intorno ai risultati, a partire già da questa sera. In caso di eliminazione il Milan uscirebbe, anche dal punto di vista economico, con le ossa rotte».