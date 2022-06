Scaroni: «Stadio Milan a Sesto? Cardinale super esperto, dirà la sua». Le dichiarazioni del presidente del Milan

Paolo Scaroni presidente del Milan, ha parlato così della possibilità di costruire uno stadio di proprietà a Sesto San Giovanni. Queste le due dichiarazioni riportate da La Gazzetta dello Sport.

STADIO A SESTO – «Ha il vantaggio di prevedere una proprietà privata dei terreni ma nella progettualità siamo più indietro. C’è un master plan fatto dall’architetto Norman Foster che in quell’area aveva immaginato un piccolo Wembley. Ma non abbiamo ancora deciso: siamo già legati a Populous e in più abbiamo un nuovo azionista, Cardinale, che è unsuper esperto di stadi e dirà la sua. Di certo abbiamo urgenza di avere una struttura adeguata alle nostre ambizioni».