Scaroni senza filtri: «Dobbiamo andare avanti in Champions League, non c’è dubbio». Le parole del presidente del Milan

Paolo Scaroni ha parlato ai media presenti all’arrivo al pranzo UEFA con i dirigenti del Borussia Dortmund. Ecco le parole del presidente rossonero:

«Sono in ansia… E’ importante importante, dobbiamo andare avanti in Champions League, non c’è dubbio».