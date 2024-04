Scaroni risponde a Galliani: «Serie A a 18 squadre? Dobbiamo fare qualcosa, mi dovrà spiegare come»

Uno dei temi del momento è la possibile riduzione della Serie A a 18 squadre. La risposta di Scaroni a Galliani

Uno dei temi del momento è la possibile riduzione della Serie A a 18 squadre. Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha così risposto a Galliani dopo le critiche:

SERIE A 18 SQUADRE – «Andrà a lezioni di savoir-faire da Galliani. Non posso essere rozzo, me lo farò spiegare da lui che l’ha fatto tante volte con successo in passato. Andare a 18 squadre sarà un fatto di forza di gravità: avverrà perché non possiamo più continuare così e giocare così tante partite. Mette a rischio la salute dei nostri giocatori, io credo che qualcosa dobbiamo fare. Non possiamo stare lì a subire la concorrenza della FIFA, i calendari diventano insostenibili. Chiedete a Casini (presidente di Lega Serie A, ndr) la fatica che facciamo per comporre i calendari»

L’INTERVISTA INTEGRALE DI SCARONI