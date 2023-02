Il presidente del Milan Paolo Scaroni, presente all’evento per i 20 anni della Fondazione Milan, ha parlato ai media presenti

«La Fondazione Milan è una bellissima cosa che ho ereditato, credo sia opera di Galliani, vent’anni fa c’era lui e gli dobbiamo anche questo. Poi l’ha portata avanti Barbara Berlusconi e poi l’ho presa io. Abbiamo intenzione di continuare a fare belle cose in Italia e all’estero»



MILAN – «Mi auguro che manteniamo questo passo dopo averlo cambiato. Ricordate la finale dei Mondiali? La Francia per 70 minuti non è esistita, ci sono momenti e alchimie nel calcio che generano passaggi facili e difficili»



MONZA – «Non ho sentito Berlusconi, ma Galliani lo vedo sempre in assemblea e da lui prendo lezioni, credo che nessuno in Lega ne sappia più di lui»



MERCATO – «Siamo sempre stati sereni, il nostro è un ambiente tranquillo. Se anche ogni tanto ci gira qualcosa nella maniera sbagliata manteniamo la calma»



CHAMPIONS – «Mi piace molto la tripletta italiana, io tifo sempre per le nostre squadre. Non faccio ripicche italiche. Noi abbiamo bisogno che il nostro calcio torni protagonista in Europa. Col Tottenham non so se andare, mi mette un po’ d’ansia sinceramente»