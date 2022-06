Scaroni sulla Champions League: «Ecco qual’è il nostro obiettivo»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è così espresso ai microfoni di ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento

CHAMPIONS LEAGUE – «Il nostro sogno nel cassetto è far bene in Champions. L’anno scorso siamo stati eliminati al primo turno, quest’anno ci poniamo come obiettivo quello di far meglio, passare almeno i gironi e riportare il Milan a competere come nel passato. Non dico vincerla, ma far bene sì»