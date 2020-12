Scamacca, senti Muzzi: «Deve andare al Milan, Ibra lo farebbe crescere»

Roberto Muzzi, ex attaccante della Roma, ha parlato di Gainluca Scamacca e del suo accostamento di mercato al Milan

Roberto Muzzi, intervistato da Gianlucadimarzio.com, racconta Scamacca: l’attaccante del Genoa è nel mirino del Milan.

Ecco le sue parole: «Allenavo i Giovanissimi della Roma, ci accorgemmo di Gianluca in un torneo. Era il 2012, giocava con la Lazio. Lo portammo da noi quando nessuno ci credeva. Aveva fisico, rabbia e voglia di arrivare. Mi piaceva, vedevo in lui qualcosa che altri non avevano. Se c’è una squadra importante che lo vuole, ci vada senza pensarci. In Liguria sta facendo bene, ma se capita il Milan deve osare e andarci. Anzi, potrebbe essere un vantaggio per crescere ancora di più al fianco di uno come Ibra».