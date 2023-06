Scamacca Milan, lanciata la sfida alla Roma per l’attaccante della Nazionale. Può partire a queste condizioni: i dettagli

Tra i nomi finiti nella lista della dirigenza del Milan per rinforzare l’attacco c’è anche quello di Gianluca Scamacca, ex attaccante del Sassuolo e oggi in forza al West Ham.

I rossoneri hanno già lanciato la sfida alla Roma, altra pretendente al giocatore. Il West Ham, secondo Tuttosport, potrebbe farlo partire a titolo definitivo o anche in prestito oneroso con riscatto da definire se opzionale o obbligatorio. Condizioni che potrebbero essere favorevoli.