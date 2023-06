Scamacca Milan: l’attaccante ha una priorità, rossoneri alla finestra

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Scamacca. L’attaccante piace anche all Roma e ha una priorità, ecco quale

Tra i nomi accostati al Milan sul mercato c’è quello di Scamacca. L’attaccante piace anche all Roma e ha una priorità, ecco quale:

come riportato da Gianluca Di Marzio ha dato priorità ai giallorossi però se i rossoneri dovessero traovare condizioni migliori per un offerta al West Ham non direbbe di no, per ora vuole mantenere un impegno morale con la Roma.