Scamacca come Pulisic: un’altra doppietta in Serie A con febbre e influenza

Una doppietta fondamentale e una confessione sorprendente hanno caratterizzato la vittoria per 2-1 dell’Atalantacontro il Cagliari. Il protagonista assoluto è stato Gianluca Scamacca, l’attaccante romano della Dea, che è sceso in campo e ha segnato i gol decisivi pur essendo in condizioni fisiche precarie. A rivelarlo è stato l’allenatore Raffaele Palladino, ai microfoni di Sky Sport, al termine della gara.

“Voi non lo sapete: Scamacca aveva 38 di febbre, ma ha stretto i denti e ha giocato“, ha confessato Palladino, il giovane tecnico che guida la squadra bergamasca. Il racconto del pre-partita ha messo in luce il grande carattere del centravanti e l’importanza del dialogo con il mister.

La Conversazione Decisiva con il Mister

L’episodio ha avuto del clamoroso per le implicazioni sulla performance del giocatore. Palladino ha narrato la conversazione che ha preceduto il fischio d’inizio: “Prima della partita gli ho detto che le migliori partite si giocano con la febbre. Lui poi ha detto ‘Mister, me la sento’ ed è stato molto bravo“. La scelta di Scamacca di non arrendersi e di scendere in campo ha ripagato ampiamente l’Atalanta, garantendole tre punti cruciali per la rincorsa all’Europa.

Questa dimostrazione di determinazione e sacrificio è un esempio lampante di quella mentalità vincente che Raffaele Palladino cerca costantemente di instillare nei suoi ragazzi. Il tecnico ha poi generalizzato l’importanza del successo per il morale: “Vincere aiuta a vincere“, ha concluso, aggiungendo che i giocatori devono “credere nei propri mezzi, oggi l’hanno fatto”.

L’Esempio per il Milan di Allegri e Tare

L’impresa di Scamacca e il discorso di Palladino rappresentano un monito implicito per il Milan di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese. In un momento in cui il Diavolo è alle prese con problemi di concretezza in attacco e l’esigenza di rinforzi da parte del DS Igli Tare, il gesto del centravanti atalantino sottolinea come la volontà e il sacrificio possano a volte superare le carenze tecniche o le difficoltà fisiche.

Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo rossonero, è alla ricerca di un centravanti di peso proprio per dare maggiore sicurezza e leadership all’attacco. Un giocatore con la grinta e la dedizione mostrate da Scamacca contro il Cagliari, capace di stringere i denti e decidere la partita in condizioni avverse, è esattamente il profilo che il Milan e Allegridesiderano per superare le difficoltà legate alla rosa corta e l’imminente Supercoppa.