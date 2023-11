Scalvini elogia un ex Milan: «E’ il mio idolo fin da quando ero bambino». Le parole del giovane difensore dell’Atalanta

Giorgio Scalvini ha parlato ai microfoni del canale youtube Chiamarsibomberofficial del suo idolo da bambino: Thiago Silva. Ecco le parole del difensore dell’Atalanta sull’ex Milan:

«Fin da quando ero bambino ho seguito Thiago Silva, nel Milan è stato il mio idolo e fonte di ispirazione per il suo carattere, carisma e senso di leadership. Ho ammirato il brasiliano anche in Francia e ora al Chelsea, mi è sempre piaciuto molto come difensore».