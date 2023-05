Scalvini Milan: il difensore commenta l’interesse dei grandi club

Tra i nomi accostati al Milan sul mercato c’è quello di Scalvini. Il difensore ha TMW ha commentato così l’interesse dei grandi club

«Il mercato? Sono sereno, non sento pressioni che derivano da notizie, da voci che girano, riesco a isolarmi e a pensare solo a quello che devo fare in campo, in allenamento, a quello che mi chiedono il mister e i compagni. L’interesse delle big europee? Può far piacere, ma leggo di sfuggita e basta. Sono concentrato qui, all’Atalanta. Nessuno di noi può sapere cosa mi riserverà il futuro, io devo solo pensare a fare bene all’Atalanta»