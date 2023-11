Savicevic avvisa il Milan: «Krstovic è forte di testa e calcia bene col destro, sa far gol»

L’ex calciatore del Milan, Dejan Savicevic, ha detto la sua su Nikola Krstovic: l’attaccante del Lecce sfiderà proprio oggi i rossoneri

Nel corso della sua intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Dejan Savicevic si è espresso positivamente su Nikola Krstovic. L’attaccante montenegrino del Lecce sfiderà oggi il Milan alle 15:00.

LE PAROLE – «Un vero professionista. Chi ha successo a volte alza la testa e lavora meno. Invece lui no, lavora, lavora, lavora. In campo è un 9 forte, forte di testa, che calcia bene col destro. Non ha i colpi di Mirko Vucinic ma sa fare gol. Anche se ora ha un po’ di problemi, il Lecce non ha sbagliato a prenderlo».

