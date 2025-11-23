Savicevic dà ragione ad Allegri! Ecco cosa ha detto l’ex rossonero. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’adrenalina per il Derby di Milano è ai massimi livelli. Questa sera, alle ore 20.45, Inter e Milan si sfideranno a San Siro per la dodicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. La partita non vale solo per il morale, ma anche per una classifica cortissima, con un divario di soli due punti tra le due formazioni che lottano per il vertice.

A commentare la sfida, intervenuto sulla Gazzetta dello Sport, è un’autentica icona del passato rossonero: Dejan Savicevic, l’ex fuoriclasse montenegrino noto come il “Genio”. Nonostante l’importanza della gara, Savicevic ha raccontato che seguirà il match da lontano: “Dove guarderò questo Derby tra Inter e Milan? In tv, a casa, a Podgorica. Tranquillo, sereno.”

Modrić Contro Sucic: Il Duello Croato e l’Importanza del Centrocampo

L’attenzione dell’ex fantasista del Diavolo è rivolta soprattutto al centrocampo e, in particolare, al duello tra due connazionali croati. Savicevic si è detto “Curioso di vedere Modrić e Sucic.”

Il primo è Luka Modrić, il Pallone d’oro e fuoriclasse del Milan, definito semplicemente “sempre il top“. Il secondo, Sucic (centrocampista dell’Inter), è un talento emergente che ha particolarmente colpito l’occhio del “Genio”: “L’altro è interessante, ha visione, testa, e bel colpo.” La loro sfida a distanza a centrocampo sarà cruciale per le sorti del Derby, dimostrando che il talento e la qualità, tanto voluti dal Direttore Sportivo Igli Tare sul mercato, sono fondamentali in gare di questo spessore.

Allegri e la Prospettiva: I Traguardi Si Vedono in Primavera

Savicevic si è anche allineato alla prudenza ostentata in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano che guida il Milan. Nonostante la tensione e l’importanza del match, l’ex rossonero concorda sul fatto che non è ancora il momento di trarre conclusioni definitive.

L’ex numero 10 del Diavolo ha infatti sottolineato che per parlare di traguardi e ambizioni Scudetto “bisogna aspettare la primavera.” A questo si aggiungono le variabili delle coppe europee, che inizieranno a pesare sulle gambe dei giocatori. Ad ogni modo, la fiducia di Savicevic è alta: pur con le dovute cautele, la qualità in campo garantirà che “Lo spettacolo non dovrebbe mancare.” Il Milan ha l’opportunità di dimostrare stasera che, pur seguendo il profilo basso di Allegri, la determinazione e la qualità per lottare al vertice sono presenti.

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.