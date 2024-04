Sassuolo Milan speciale per Thiaw: il difensore ha raggiunto questo speciale traguardo

Sassuolo Milan speciale per Thiaw: il difensore raggiungerà questo speciale traguardo nel match di campionato

Sassuolo Milan sarà una partita speciale soprattutto per Thiaw. Il giocatore è stato preferito a Tomori, che è diffidato, per il match di oggi pomeriggio al Mapei Stadium.

Sarà infatti la presenza numero 50 per il difensore con la maglia del Milan in tutte le competizioni. Un importante traguardo per il rossonero che ha saltato qualche mese di questa stagione per infortunio.