Sassuolo Milan, previsto ampio turnover tra le fila rossonere: a cosa pensa Pioli per la sfida di domenica

Domenica pomeriggio il Milan andrà di scena in casa del Sassuolo. Una sfida che va inserirsi tra il doppio confronto con la Roma in Europa League: per questo motivo sono previste parecchie rotazioni.

Sicuri della titolarità solo Maignan e Tomori. In difesa spazio a Florenzi, Kjaer e Terracciano, a centrocampo alla coppia Adli-Musah, mentre in avanti potrebbe toccare a Jovic e Ojafor. Lo riporta Tuttomercatoweb.