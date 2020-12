Sassuolo-Milan, probabili formazioni: per ora Pioli vede Hauge e Rebic in attesa di capire se Ibrahimovic sarà convocabile o meno

Sassuolo-Milan, probabili formazioni secondo goal.com: per ora Pioli vede Hauge e Rebic in attesa di capire se Ibrahimovic sarà convocabile o meno. In difesa confermato Kalulu al centro, mentre sulla sinistra si rivede Theo Hernandez. Tonali in mediana al posto di Bennacer, in avanti spazio invece ad Hauge a sinistra alle spalle di Rebic.

SASSUOLO (4-2-3-1)- Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic.