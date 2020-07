Sassuolo-Milan, Ibrahimovic titolare: prima assoluta contro i neroverdi

Quella di questa sera sarà la prima gara disputata da Zlatan Ibrahimovic contro il Sassuolo: un gol lo avvicinerebbe ad un record

Zlatan Ibrahimovic non ha mai affrontato il Sassuolo in Serie A: ha segnato in 11 gare nel suo primo confronto nel massimo campionato contro le 31 squadre finora incontrate.

Il Sassuolo potrebbe diventare la 29a squadra contro cui Ibrahimovic trova il gol in Serie A: fra i giocatori stranieri attualmente in attività, solo Goran Pandev (32) e Rodrigo Palacio (31) contano più avversarie contro cui sono andati in rete nel massimo campionato.