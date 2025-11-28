Sarri, tabù San Siro per l’allenatore della Lazio: tra Inter e Milan percorso disastroso. Aumenta la fiducia per Allegri

Sarri pronto a giocare per l’ottava volta a San Siro da allenatore della Lazio. Un vero e proprio tabù per il tecnico toscano

Domani sera, lo stadio Giuseppe Meazza sarà il palcoscenico di una delle sfide più affascinanti del campionato: il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà la Lazio guidata da Maurizio Sarri. Non è solo un cruciale scontro di alta classifica, ma anche un duello tattico tra due dei tecnici italiani più esperti e vincenti, con il toscano del Diavolo in cerca di continuità e l’allenatore biancoceleste chiamato a sfatare un vero e proprio tabù milanese.

Il “Fattore San Siro”: L’Incubo di Sarri Contro il Milan

I precedenti, infatti, non sorridono affatto a Maurizio Sarri, l’allenatore campano noto per il suo calcio votato all’attacco e soprannominato “Sarri-ball”. Il suo bilancio a San Siro, alla guida della formazione capitolina, è a dir poco nefasto. Il tecnico vanta un record negativo che fa tremare i tifosi laziali: sette partite disputate e sette sconfitte incassate.

Questo dato statistico si è consolidato negli anni attraverso le sfide giocate sia contro i padroni di casa che contro gli storici rivali. Le sette battute d’arresto si dividono in:

Quattro sconfitte subite per mano del Milan .

subite per mano del . Tre sconfitte arrivate contro l’Inter.

Il “Meazza” si è rivelato, dunque, un vero e proprio fortino inespugnabile per la squadra allenata da Sarri. Ogni trasferta contro una delle due potenze meneghine si è conclusa finora con un zero in classifica per la Lazio.

Allegri e il Vantaggio Psicologico del Diavolo

Questo impressionante tabù di San Siro fornisce al Milan di Allegri, il condottiero toscano famoso per la sua gestione pragmatica delle partite, un notevole vantaggio psicologico in vista del match di domani. L’allenatore dei rossoneri sa che, oltre alla forza della sua squadra, può contare su un trend storico che potrebbe pesare sulla mente degli avversari.

Per il Diavolo, l’obiettivo è ovviamente prolungare questa striscia negativa per Sarri e la sua squadra, rafforzando la propria posizione in classifica e mandando un chiaro segnale al campionato. La chiave per i capitolini sarà approcciare la partita con una mentalità aggressiva, ignorando il peso delle statistiche.

La sfida tra i campioni del Milan e gli uomini di Sarri non è quindi solo una questione di tre punti, ma anche un tentativo per l’allenatore laziale di spezzare la maledizione di uno stadio che, per ora, gli è sempre stato ostile. Tutti gli occhi saranno puntati su San Siro per capire se Sarri riuscirà finalmente a invertire la tendenza e conquistare il suo primo punto contro le milanesi.