Allegri su Milan-Lazio: «Scordiamo il Derby». Il Diavolo sogna la vetta per una notte. Il tecnico ha catechizzato i suoi a Milanello

Allegri esige concentrazione totale. I tre punti in palio consentirebbero il sorpasso in attesa delle dirette concorrenti

Il Milan è pronto a tornare in campo domani sera, dopo la vittoria esaltante nel Derby contro l’Inter per 0-1 di domenica scorsa. La parola d’ordine dettata da Massimiliano Allegri in conferenza stampa è chiara: “Scordiamo il Derby”, come riportato stamattina in titolo anche dal Corriere della Sera. Alle 20.45 di domani, a San Siro, arriva la Lazio, una squadra in trend positivo e che sarà anche l’avversaria dei rossoneri giovedì prossimo all’Olimpico, per gli ottavi di Coppa Italia.

Il tecnico livornese è stato lapidario nell’esprimere le sue aspettative sui prossimi novanta minuti, focalizzando l’attenzione sull’obiettivo stagionale:

PAROLE – «Abbiamo una partita con la Lazio davanti che non sarà facile, noi dobbiamo pensare solo all’obiettivo finale: entrare in Champions League».

Milan Lazio, Allegri sogna la vetta e non dimentica la Champions League

Domani sera per il Milan ci sono in palio tre punti davvero importanti. Vincere permetterebbe infatti ai rossoneri di anticipare tutte le dirette concorrenti, da Napoli e Roma, che si sfideranno, fino all’Inter e al Bologna. Con una vittoria, il Diavolo potrebbe regalarsi una serata in vetta alla classifica. Ed è proprio su questo stimolo che si incentra il titolo odierno del Corriere della Sera: “La tentazione del Diavolo, volare in testa per una notte“. Il quotidiano aggiunge anche un riferimento al duello tecnico sulla panchina: “Domani la Lazio a San Siro: due toscani (opposti) in panchina“. L’unica, probabile assenza pesante nella formazione milanista sarà quella di Christian Pulisic.