Sarri senza vittorie a San Siro, con la Lazio è ancora a secco: ma c’è un dato ancor peggiore

Sarri in crisi allo Stadio San Siro: la Lazio non ha mai vinto con il tecnico toscano a Milano. Pochi anche i gol segnati

La trasferta a Milano è storicamente temuta da molte squadre, ma per la Lazio di Maurizio Sarri sembra essersi trasformata in una vera e propria maledizione sportiva. L’allenatore campano, noto per il suo inconfondibile “Sarri-ball” votato al possesso e alla costruzione dal basso, si trova ad affrontare un tabù statistico che pesa come un macigno in vista dei prossimi impegni contro le squadre meneghine.

Alla guida dei biancocelesti, il bilancio di Sarri a San Siro è impietoso: sette partite disputate tra campionato e coppa, e sette sconfitte incassate. Un dato impressionante che testimonia la difficoltà della formazione capitolina di imporsi nello storico stadio Giuseppe Meazza, sia contro il Milan che contro l’Inter.

Il Drammatico Bilancio Offensivo della Lazio a Milano

Se il numero delle sconfitte è allarmante, anche la sterilità offensiva della Lazio a San Siro è un elemento di forte preoccupazione. In ben cinque partite su sette giocate sotto la gestione di Sarri contro le due squadre di Milano, i biancocelesti sono rimasti completamente a secco, non riuscendo a trovare la via della rete. Questo evidenzia non solo una difficoltà a livello difensivo, ma anche una chiara incapacità di concretizzare o imporre il proprio gioco offensivo contro le difese solide dei top club lombardi.

Il Trauma del 4-0 Subito dal Diavolo in Coppa Italia

Tra le sette sconfitte, spicca per gravità la pesante battuta d’arresto subita proprio contro il Milan. L’episodio più doloroso si è verificato in Coppa Italia, dove i rossoneri inflissero un netto e umiliante 4-0 alla squadra di Sarri. Quella partita, dominata dal Diavolo, resta un monito sulla differenza di approccio e intensità che la Lazio dovrà colmare per competere ad armi pari in uno degli stadi più difficili d’Italia.

L’imminente sfida contro il Milan o l’Inter, quindi, non sarà solo una battaglia per i tre punti, ma anche un tentativo per l’esperto tecnico di spezzare questa striscia negativa che sta caratterizzando il suo percorso sulla panchina della Lazio. Sarri dovrà trovare la chiave tattica giusta per scardinare le difese meneghine e, soprattutto, infondere nei suoi giocatori quella fiducia necessaria per affrontare il “Muro di San Siro” e riscrivere le statistiche.