Sarri Milan, Furlani ci aveva provato seriamente! Offerta sul tavolo, rifiuto arrivato perchè… Ultimissime

Sarri Milan, Furlani aveva provato a prendere il tecnico toscano ex Lazio prima di virare su Conceicao: la ricostruzione

Clamoroso retroscena svelato da Alfredo Pedullà sulla panchina del Milan dopo l’esonero di Fonseca:

PAROLE – «Maurizio Sarri è stato il primo allenatore che il Milan ha contattato venerdì scorso, al netto di qualsiasi smentita e/o chiave di lettura governativa. E già nei mesi scorsi c’erano stati dialoghi indiretti. Gli hanno offerto lo stesso contratto di Conceicao, la richiesta era di 18 mesi più opzione rinnovo fino al 2027 in caso di qualificazione Champions. Sarri ha detto no per rispetto verso il suo lavoro, subito dopo Conceicao ha accettato».