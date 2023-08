Sarri è una furia per il mercato e per il calendario: le parole in conferenza stampa

Nel corso dell’ultima conferenza stampa, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha alzato i toni lamentandosi del calendario e non solo

Nella conferenza stampa indetta in vista di Lecce-Lazio, Maurizio Sarri non le ha mandate a dire, esprimendo tutta la propria frustrazione per la finestra di calciomercato ancora aperta e per il calendario sfavorevole ai biancocelesti, che sfideranno subito Napoli, Juve e Milan.

MERCATO – «Se a 24 ore dalla partita mi metto a parlare di mercato, già uno scandalo che sia aperto a stagione iniziata, così come uno scandalo che si apra a gennaio con tutte le partite. In Italia ci si lamenta che i mercanti hanno in mano il calcio mondiale, ma che leggi abbiamo fatto? Il mercato dura il triplo di 30 giorni fa, facciamo un mercato di 10 giorni e i procuratori conteranno meno. Mi girano i coglioni che domani qualche calciatore può essere con la testa altrove. Io le cazzate che ho visto scrivere non le ho mai sentite. Quelle che riguardano me. 75% delle notizie su di me erano bufale. Preferisco parlare di Lecce e non di mercato. Fate sapere la verità, questa è una cazzata, ma se nelle cose serie il tipo di informazione è lo stesso sono preoccupato».

CALENDARIO – «Ma parliamo del calendario che hanno fatto a noi: ho parlato con un mio amico statistico, giocare 4 trasferte e le prime tre contro Juve, Napoli e Milan è praticamente impossibile. Penso non sia casuale. È incredibile che una squadra che arrivi seconda affronti tre squadre delle prime cinque classificate nelle prime tre giornate».