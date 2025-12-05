Sarri rompe il tabù, Allegri a secco: il confronto tra tecnici divide la stampa. I voti

Sarri vince il confronto con Allegri in Coppa Italia: i quotidiani elogiano il tecnico della Lazio nel confronto col rossonero

La vittoria della Lazio sul Milan in Coppa Italia non è stata solo una questione di campo, ma un vero e proprio scontro tra filosofie tecniche. Maurizio Sarri, noto per non essere «competitivo in questa manifestazione», ha rotto il tabù, mentre Massimiliano Allegri, specialista con ben 5 successi, è costretto a leccarsi le ferite. I quotidiani sportivi hanno analizzato la sfida degli allenatori, con un divario netto nei giudizi.

Sarri raccoglie l’elogio unanime della stampa, con voti che oscillano tra il 7 e il 7,5. La Gazzetta dello Sport gli assegna 7 lodando «una delle migliori Lazio stagionali. Bene nella proposizione di gioco, concentrata nella fase difensiva. Interpretazione tattica e sostituzioni perfette». Il Corriere dello Sport, con un 7,5, parla di «rivincita su Allegri, prendendosi i quarti». Anche Tuttosport (7) premia il tecnico laziale sottolineando come sia arrivato «Ai quarti con merito: la sua Lazio ci mette aggressività e voglia di prendersi la rivincita e il passaggio del turno con caparbietà».

Sarri Allegri, giudizio impietoso della critica

Il giudizio su Allegri è, invece, impietoso e non supera la sufficienza. Mentre la Gazzetta lo salva con la sufficienza (6), parlando di «parecchi rammarichi» e criticando la squadra che «gioca bene solo un tempo (il secondo)», gli altri quotidiani bocciano il tecnico. Il Corriere dello Sport affibbia un 5,5 parlando di un «passo del gambero» e criticando il fatto che «Cinque cambi rispetto a San Siro non hanno pagato». Stesso 5,5 da Tuttosport, che imputa al tecnico un «primo tempo sotto ritmo» e la mancanza di «un riferimento pesante» lì davanti per svol tare la gara.