Saputo saluta Thiago Motta: «Avrei voluto che rimanesse al Bologna ma…». Le parole del presidente del club

Il presidente del Bologna Saputo ha voluto salutare Thiago Motta che ha ufficialmente deciso di lasciare il club. L’allenatore seguito anche dal Milan approderà alla Juventus. Le parole sul sito ufficiale del club.

PAROLE – «In questi due anni ho conosciuto un allenatore preparato e vincente”, dichiara il Presidente Joey Saputo, “che ha dato alla squadra un’identità di gioco brillante. Il traguardo della qualificazione in Champions League consegna lui e tutti i giocatori alla storia del nostro Club. Avrei voluto che rimanesse al Bologna, ma non posso che ringraziare lui e il suo staff per queste stagioni meravigliose e augurargli il meglio per il futuro».