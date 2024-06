Zirkzee Milan, l’AFFARE è tutt’altro che saltato: le NOVITA’ sulla trattativa per l’attaccante del Bologna e il nodo commissioni. I dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Joshua Zirkzee è il preferito dal Milan e tutto ruota attorno a lui.

Al momento l’unico ostacolo che frena la trattativa, che è tutt’altro che saltata, è il prezzo dell’attaccante olandese. La clausola rescissoria per prelevarlo è ancorché contenuta: 40 milioni di euro ma, a questi, l’agente del giocatore, Kia Joorabchian, ha chiesto di aggiungerne altri 15 milioni per chiudere l’operazione. Infatti, è proprio sulle commissioni che l’affare sta entrando in stallo, con il club rossonero che sperava che le richieste, visto anche il gradimento del giocatore per il club, potessero essere più agevoli.