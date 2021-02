Saponara, oggi sta bene allo Spezia: l’esperienza al Milan lo spaventò

Saponara, oggi in forza allo Spezia, parla a La Nazione. Una lunga intervista dove ha parlato anche dell’esperienza rossonera

RISERVATO- «Non mi piace sbattere in pubblico la mia vita privata, anche se poi si trova molto di essa sui media visto che sono un calciatore e la mia ragazza, Andreea Sasu, è una modella di alto livello».

NON ERO PRONTO- «Sono rimasto il ragazzo con gli stessi valori che avevo a 21 anni. È chiaro che oggi conduco una vita che non sarebbe stata possibile se non fossi approdato così in alto, le belle cose della vita sono arrivate grazie a questa opportunità. È altresì vero che all’epoca, quel balzo in avanti, mi spaventò piuttosto che aiutarmi, non ero pronto per il grande salto al Milan, non avevo ancora il carattere per impormi».