Cafù: «Vi svelo questo segreto su Ancelotti». L’ANEDDOTO sull’ex allenatore del Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Cafù ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sull’ex allenatore del Milan oggi alla guida del Real Madrid Carlo Ancelotti.

CAFÙ – «In bocca al lupo al Mister, ci sono tanti brasiliani e poi c’è Carlo, che è fenomenale sia come allenatore sia come uomo, spero possa vincere questa Coppa, che è così speciale per lui. Il suo segreto? E’ molto tranquillo, la finale è solo un’altra partita da giocare, ma lui ha sempre trasmesso molta pazienza e tranquillità ai suoi giocatori»