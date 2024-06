Zirkzee Milan, Palmeri SVELA: «I rossoneri sono in pole ma c’è questo problema nella trattativa». Le dichiarazioni

Il giornalista Palmeri ha analizzato nel suo editoriale per Sportitalia la situazione del mercato Milan legata a Zirkzee.

PAROLE – «Il Milan rimane il più avanti su Zirkzee, quello che ha l’accordo col giocatore e l’intenzione più chiara, che vorrebbe rosicchiare qualche milioncino sulla clausola ma che alla fine terminerà per pagarne una trentina aggiungendoci i 10 milioni per Saelemaekers, ma il problema è che i 20 milioni di commissione per Joorabchian, procuratore dell’olandese, sono uno scoglio letale. La policy interna del Milan di Cardinale che si impone di non pagare più di 5 milioni per commissione. Il Diavolo dovrà saliere ad almeno 15 milioni, dunque rompendo la policy, cosa che però a onor del vero finora non è mai avvenuta. Se dovesse smuoversi l’Arsenal allora si brucerebbe ogni vantaggio accumulato e il gap sarebbe incolmabile».