Ouedraogo Milan, FUTURO deciso per l’obiettivo di mercato? Lui aspetta il Bayern: ma questi club lo vogliono ULTIME

Ouedraogo Milan, FUTURO deciso per l’obiettivo di mercato? Lui aspetta il Bayern: ma questi club lo vogliono. Le ULTIME sul centrocampista

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Ouedraogo: il centrocampista accostato al calciomercato Milan è conteso dal Bayern Monaco e dalla Premier League. L’aggiornamento di Plettenberg su X.

PAROLE – «Ancora non è arrivata la chiamata decisiva di Kompany e e di Eberl del Bayern. Il 18enne e i suoi agenti dubitano che l’FC Bayern lo voglia ancora davvero. Anche se un contratto è sul tavolo! Manchester United, Aston Villa, Newcastle e Liverpool lo vogliono! Alcuni di loro hanno presentato al giocatore piani economici e sportivi ben precisi e sono ansiosi di ingaggiarlo! Tuttavia, sta ancora aspettando una chiamata dal Bayern e tende a trasferirsi in Bundesliga piuttosto che in Inghilterra».