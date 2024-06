Calciomercato Milan, un’estate che parla brasiliano! Delineati i due colpi in difesa ULTIME

Calciomercato Milan, un’estate che parla brasiliano! Delineati i due colpi in difesa. Le ULTIME sui rossoneri

Il calciomercato Milan inizia a entrare nel vivo: dopo aver delineato l’allenatore, la dirigenza rossonera ha iniziato a pensare a quelli che potrebbero essere i primi colpi della sessione estiva.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, nel mirino ci sono due calciatori brasiliani della Premier League. Si tratta di Emerson, il cui valore è intorno ai 30 milioni di euro, e di Igor, ex difensore della Fiorentina per cui servirebbero 20 milioni di euro.