Santiago Gimenez Milan, addio possibile a gennaio: le smentite non cancellano i dubbi ma... Ultimissime

Santiago Gimenez Milan: il messicano resta in uscita nonostante le dichiarazioni di facciata, si attendono proposte concrete dall’Inghilterra



Il futuro di Santiago Gimenez continua a essere un vero e proprio enigma all’interno delle strategie del Milan. Nonostante le dichiarazioni di facciata e le smentite di circostanza arrivate nelle scorse settimane per proteggere l’investimento e non svalutare il patrimonio tecnico, la realtà dei fatti descrive uno scenario ben diverso: l’attaccante messicano è considerato a tutti gli effetti un elemento in uscita in vista della prossima sessione invernale di mercato. Lo scarso impatto avuto finora e il difficile adattamento ai ritmi della Serie A richiesti da Massimiliano Allegri hanno progressivamente spinto l’ex Feyenoord ai margini del progetto rossonero.

A confermare questa indiscrezione è Alessandro Jacobone, che ha fatto il punto sulla situazione del centravanti attraverso i suoi canali. Secondo quanto raccolto, gli occhi della Premier League sono ancora posati su di lui, memori di quanto di buono fatto vedere in Olanda nelle stagioni passate. Tuttavia, la strada per una cessione non appare, ad oggi, in discesa. La fonte sottolinea infatti come, al momento, siano stati registrati solamente un paio di timidi sondaggi, ma non vi sia ancora nulla di concreto.

Santiago Gimenez Milan, addio possibile a gennaio?

Nessuna offerta ufficiale, dunque, è giunta per ora sul tavolo di Furlani e Tare. La dirigenza di via Aldo Rossi attende che qualche club inglese trasformi il semplice interesse in una proposta tangibile, necessaria per sbloccare le manovre in entrata. Il destino di Gimenez sembra ormai scritto lontano da Milano, ma senza l’affondo decisivo di una squadra, il rischio è che la sua situazione rimanga in uno stallo improduttivo. Il mese di dicembre sarà fondamentale per capire se questi approcci preliminari diventeranno trattative reali.