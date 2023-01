Sansone: «Tanti mi ricordano il gol all’Inter»

Nicola Sansone in un’intervista a la Gazzetta dello Sport è tornato tra le varie sul gol realizzato contro l’Inter

«In quanti me la ricordano? Molti. Bolognesi e milanisti, tanti bimbi. Ma lasciamo stare, anche per rispetto dell’errore di Radu. Non è stato un gol bello: è stato il più corto (ride). Se mi chiamò il Milan? Era una battuta, lo ribadisco»