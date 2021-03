Zlatan ibrahimovic ha parlato della nuova avventura da showman al Festival di Sanremo. Le sue parole in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa da Sanremo, Zlatan ibrahimovic ha parlato della nuova avventura da showman al Festival:

«Appena mi ha chiamato Amadeus ho detto subito si. Meglio giocare con me che contro di me. Questo non il mio mondo, ma sono in buone mani con Fiorello e Amadeus. Ma se faccio bene è meglio, così ho un altro lavoro quando smetto».