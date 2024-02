Sanremo 2024, vince Angelina Mango! La classifica completa: ecco la posizione dei cantanti tifosi del Milan all’Ariston

È Angelina Mango a trionfare a Sanremo 2024. Con il suo brano ‘La noia’, la cantante vince la 74esima edizione del Festival della Canzone italiana. Dando uno sguardo alla classifica completa e traslando l’Ariston in chiave calcistica, spiccano anche le posizioni dei cantanti tifosi del Milan. Quarto posto per Ghali, quinto per Irama, entrambi in Top 5. Piero Barone con ‘Il Volo’ all’ottavo posto, mentre Mr. Rain si classifica 17esimo. 25esimo Francesco Renga insieme a Nek, con Maninni al 26 e Sangiovanni al 29. Di seguito la classifica completa.

1 – Angelina Mango

2 – Geolier

3 – Annalisa

4 – Ghali

5 – Irama

6 – Mahmood

7 – Loredana Bertè

8 – Il Volo

9 – Alessandra Amoroso

10 – Alfa

11 – Gazzelle

12 – Il Tre

13 – Diodato

14 – Emma

15 – Fiorella Mannoia

16 – The Kolors

17 – Mr. Rain

18 – Santi Francesi

19 – Negramaro

20 – Dargen D’Amico

21 – Ricchi e Poveri

22 – BigMama

23 – Rose Villain

24 – Clara

25 – Renga Nek

26 – Maninni

27 – La Sad

28 – BNKR44

29 – Sangiovanni

30 – Fred De Palma

A Loredana Bertè con il brano ‘Pazza’ è andato il Premio della Critica Mia Martini, assegnato dalla Sala Stampa Roof dell’Ariston, mentre la Sala Stampa Lucio Dalla ha assegnato il Premio della Critica ad Angelina Mango (‘La noia’) . Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è andato a Fiorella Mannoia per ‘Mariposa’. L’Orchestra del Festival invece ha assegnato il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale ad Angelina Mango (‘La noia’).