Italia U21, Tonali: «Abbiamo le idee chiare, il nostro obiettivo è questo»

Sandro Tonali, centrocampista del Milan e capitano dell’Italia U21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’Europeo di categoria

«Lo aspettiamo da parecchio tempo, non vediamo l’ora che arrivi. È stato lungo questo percorso, sono stati lunghi questi giorni e questi allenamenti che precedono l’Europeo, c’è tanta emozione perché era il nostro obiettivo arrivarci così. Stiamo bene, siamo un grande gruppo e ora bisogna solo andare a giocarcela. Sappiamo benissimo quello che dobbiamo e possiamo fare. Possiamo giocarci uno dei posti per le Olimpiadi. Il girone è difficile, sono tutte squadre forti con tanti giocatori che hanno già giocato nelle nazionali maggiori e giocano nei campionati maggiori. Qualificarci sarà difficile, ma sicuramente è una cosa che dobbiamo fare: proveremo in tutti i modi a farla il prima possibile, partendo dalla prima partita».