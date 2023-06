Italia U21, il dato impressionante su Sandro Tonali: sesto assist nelle ultime sette partite con la maglia degli azzurrini

Sandro Tonali contro la Svizzera ha realizzato il sesto assist nelle ultime sette gare disputate con la maglia dell’Italia U21.

Per l’ormai ex rossonero è il quinto assist da palla inattiva e il secondo consecutivo in questo Europeo.