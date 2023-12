Bocchio sul Milan: «Con l'Atalanta un solo obiettivo. Sullo scudetto...»

Sandro Bocchio, giornalista, ha commentato l’impegno del Milan di oggi pomeriggio sul campo dell’Atalanta: le parole

Dalle colonne di Tuttosport, Sandro Bocchio ha parlato così di Atalanta-Milan:

«I rossoneri si giocano una fetta importante di Italia prima di concentrarsi sull’Europa (mercoledì sera 90’ realmente senza alternative a Newcastle per gli ottavi di Champions). Non possono concedersi il lusso di perdere ulteriore terreno in chiave ventesimo scudetto-seconda stella, a maggior ragione se si ritroveranno fuori dalla coppa che più conta nel continente».