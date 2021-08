Milan Cagliari: 30.000 tifosi attesi a San Siro – FOTO

Voglia di Milan. San Siro è pronto ad accogliere la prima stagionale in casa del Milan. Avversario in Serie A sarà il Cagliari di Semplici.

A differenza dell’ultimo incrocio tra le due squadre sugli spalti ci saranno i tifosi. Secondo quanto pubblicato dalla società rossonera con un tweet sono stati venduti 30.000 biglietti e non è ancora finita: «Già 30.000 rossoneri hanno acquistato il loro biglietto per Milan-Cagliari, ora tocca a te! Ci vediamo domani! »

Già 30.000 rossoneri hanno acquistato il loro biglietto per Milan-Cagliari, ora tocca a te! 🎟️

Ci vediamo domani! 🔜⚽

➡️ https://t.co/j587oIsWCX ⬅️

30,000 Rossoneri have picked their spot at San Siro for #MilanCagliari, what are you waiting for? 🎟️

See you tomorrow! 🔜⚽ pic.twitter.com/5kXSmG4rF5

— AC Milan (@acmilan) August 28, 2021