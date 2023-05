San Siro, la questione referendum: dubbi di Inter e Milan e non solo. I due club vogliono evitare fraintendimenti, così come Sala

Si continua a discutere di San Siro e si continua a parlare della proposta di referendum di non abbattere lo stadio, inizialmente respinta. Il sindaco Sala ha convocato Inter e Milan a Palazzo Marino per cercare di capire come evitare altri rallentamenti imprevisti.

Anche il primo cittadino milanese ha dei dubbi: «Ritengo che onestamente arrivare al 50% dei votanti sia un po’ difficile, di recente a Parigi, per il referendum sui monopattini, ha votato il 7%. Se lo fa anche il 7% dei milanesi e si esprime a favore il 4% è più giusto ascoltare l’opinione di quel 4% o che il sindaco e l’amministrazione si prendano le loro responsabilità? Secondo me, la seconda strada»